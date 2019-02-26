Ройс повернувся до тренувань із загальною групою Борусії Д

Вінгер Борусії Д Марко Ройс розпочав тренуватись із загальною групою.
Марко Ройс тренується із загальною групою дортмундської Борусії, повідомляє Ruhr Nachrichten.
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Футболіст отримав травму стегна в матчі Кубка Німеччини проти Вердера на початку лютого, через що пропустив перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема (0:3).
Ройс має шанси зіграти 1 березня в поєдинку 24 туру Бундесліги проти Аугсбурга. Початок зустрічі о 21:30 за київським часом.
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