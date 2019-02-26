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Ройс вернулся к тренировкам с общей группой Боруссии Д

11:12 4 Читати українською
Ройс вернулся к тренировкам с общей группой Боруссии Д
Марко Ройс / соцсети

Вингер Боруссии Д Марко Ройс начал тренироваться с общей группой.

Марко Ройс тренируется с общей группой дортмундской Боруссии, сообщает Ruhr Nachrichten.

Боруссия Д и Милан нацелились на Деулофеу

Футболист получил травму бедра в матче Кубка Германии против Вердера в начале февраля, из-за чего пропустил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма (0:3).

Ройс имеет шансы сыграть 1 марта в поединке 24 тура Бундеслиги против Аугсбурга. Начало встречи в 21:30 по киевскому времени.

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Марко Ройс Марко Ройс Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Видеоновости
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