Ройс вернулся к тренировкам с общей группой Боруссии Д

Вингер Боруссии Д Марко Ройс начал тренироваться с общей группой.
Марко Ройс тренируется с общей группой дортмундской Боруссии, сообщает Ruhr Nachrichten.
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Футболист получил травму бедра в матче Кубка Германии против Вердера в начале февраля, из-за чего пропустил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма (0:3).
Ройс имеет шансы сыграть 1 марта в поединке 24 тура Бундеслиги против Аугсбурга. Начало встречи в 21:30 по киевскому времени.
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