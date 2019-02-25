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Твіттеріада. Лунін, син Ярмоленка і загадкова білявка, яка двічі завагітніла від українського форварда із чужої збірної

25 лютого 22:45 1236 Читать на русском
Твіттеріада. Лунін, син Ярмоленка і загадкова білявка, яка двічі завагітніла від українського форварда із чужої збірної
Микита Рукавиця і його Вікторія / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Що впало – те в нокауті

Василь Кравець дебютував за Леганес у Прімері і зробив це, відверто кажучи, провально. А так наш захисник налаштовувався перед грою.

кравець

Натомість український голкіпер Леганеса Андрій Лунін може тільки мріяти про ігрову практику. Коли немає роботи, з'являється час для Instagram.

лунін

Ще один наш іспанський легіонер – Євген Селезньов – зустрів на Піренеях старого товариша. Разван Рац аніскілечки не змінився за ті 6 років, які минули після його відходу з Шахтаря.

рац селезньов

Українська шахістка Анна Музичук пригадала, як рівно рік тому гостювала у таборі Реала і спілкувалася із самим Флорентіно Пересом.

"Кріштіану побажав мені успіхів". Шахова королева Анна Музичук – про візит у Реал і зустріч із Роналду

музичук перес

А завершуємо іспанський вектор постом Ігоря Циганика, захопленого перемогою Барселони над Севільєю і неймовірним внеском Ліонеля Мессі. "Він все ж таки захмарно великий!" – констатує ведучий "Профутболу".

циганик мессі

Голкіпер канадської Воркути Олександр Мусієнко із гордістю демонструє свої татухи.

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Його колега по рукавичках Максим Коваль (Аль-Фатех) дав ногам відпочити.

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Футбольний комік Олександр Нойок гамселить одноклубника зі словами: "Аполло Крид vs Иван Драго. Что упало то в нокауте". Плідна підготовка брестського Динамо у турецькому Белеку – триває.

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Кіпрські будні Ярослава Мартинюка та Ігоря Худоб'яка.

худобяк мартинюк

Екс-одноклубник цих козаків Андрій Ткачук – нарешті вдома.

ткачук

Скаут, а в минулому – топовий опорник київського Динамо Огнен Вукоєвіч зібрався на серйозне діло і взяв із собою підкріплення.

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Хавбек Олександрії Кирило Ковалець і його батько, наставник Оболоні Сергій Ковалець. Молодість взяла гору над досвідом: команда сина перемогла у спарингу – 4:0.

ковалець

Футбол – справа сімейна і для Ротанів. Син Руслана вже віртуозно вправляється з м'ячем.

ротань

Поки важко сказати, чи вдадуться футболісти із синів Андрія Ярмоленка. В одного з них наразі зовсім інші інтереси. "Решил подвезти малышку", – коментує це фото дружина нашого легіонера Інна.

ярмоленко

Світ. У Японії задощило, над озером Комо – вселенська печаль

Легендарний екс-захисник Ліверпуля Даніель Аггер вчорашній матч проти МЮ переглянув ось у такій компанії.

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Кіпер мерсисайдців Аліссон Бекер випромінював спокій перед битвою на Олд Траффорд.

аліссон

У культового екс-капітана Ліверпуля (а зараз – наставника Рейнджерс) Стівена Джеррарда – інші клопоти. Донечці Лілі стукнуло не багато / не мало – 15 років!

джеррард

А от доці Уго Льоріса цими днями виповнилося лише 5.

льоріс

Новачок Монако Сеск Фабрегас: "Четверо дітей, одне фото".

фабрегас

Артуро Відаль – також дбайливий татусь.

відаль

Пітер Крауч – завжди у гарному гуморі. Довготелесому (201 сантиметр) форварду потрібно багато простору для комфорту.

крауч

Таким Адріано ви ще не бачили.

адріано

У басейн запірнув і Дані Алвес та його чарівна Джоана Санс – вода аж закипіла від пристрасті цієї парочки.

алвес

Марк-Андре тер Штеген. Розминочка.

тер штеген

Побитий, але не переможений Карім Бензема після скандальної звитяги над Леванте.

бензема

Іско – не помічник для Реала. В опального хавбека триває нескінченна сієста.

іско

В опозиції до свого клубу опинився і Мауро Ікарді. Форвард Інтера разом із коханою та персональним агентом Вандою Нарою поїхав зализувати рани на озеро Комо.

ікарді нара

Усамітнення Мемфіса Депая після сенсаційної поразки його Ліона від Монако (0:2).

А ось у Японії – задощило. Андрес Іньєста змушений ховати кохану під парасолькою.

іньєста

А тепер – трохи стильних пацанів вам у стрічку. Неймар рекламує ошатні лахи від Nike.

неймар

Кіліан Мбаппе: black & white.

мбаппе

Зе Роберто – 44-річний хіпстер.

зе роберто

Екс-форвард Русенборга, Валенсії, Астон Вілли і збірної Норвегії Джон Кар'ю. Впізнали?

Бонуси. Кохання без кордонів

Форвард Микита Рукавиця – 100-відсотковий українець. Доля закинула його за тисячі кілометрів від рідного Миколаєва, коли на початку 2000-х сім'я хлопчака переїхала в Австралію. Там він розпочав професіональну футбольну кар'єру, а у 2009-му прийняв виклик в австралійську національну збірну і навіть встиг зіграти два матчі на ЧС-2010.

"Він – сексуальний маніяк". Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду

Зараз Рукавиця виступає за Маккабі (Хайфа) і виховує двох дітей, яких йому народила красуня із загадковим Instagram-ніком – Vika Ruka. Виявилося, що вона також – українка. Звати її Вікторія Кобринська. Більше того, росла разом із Нікітою – їхнє підліткове кохання перервала еміграція. Якщо Рукавиці виїхали в Австралію, то Кобринські кинули якір в Ізраїлі.

І все ж доля була прихильною до двох молодих людей, поєднавши їх у Німеччині, коли Рукавиця виступав за берлінську Герту. Судженого конем не об'їдеш.

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Твіттеріада. Найсексуальніша жінка світу домагалася зірок Барселони, Несмачний подолав "світ сатани" і нагадав про себе

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