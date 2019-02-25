Твіттеріада. Лунін, син Ярмоленка і загадкова білявка, яка двічі завагітніла від українського форварда із чужої збірної

Микита Рукавиця і його Вікторія / Instagram

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Що впало – те в нокауті

Василь Кравець дебютував за Леганес у Прімері і зробив це, відверто кажучи, провально. А так наш захисник налаштовувався перед грою.

Натомість український голкіпер Леганеса Андрій Лунін може тільки мріяти про ігрову практику. Коли немає роботи, з'являється час для Instagram.

Ще один наш іспанський легіонер – Євген Селезньов – зустрів на Піренеях старого товариша. Разван Рац аніскілечки не змінився за ті 6 років, які минули після його відходу з Шахтаря.

Українська шахістка Анна Музичук пригадала, як рівно рік тому гостювала у таборі Реала і спілкувалася із самим Флорентіно Пересом.

"Кріштіану побажав мені успіхів". Шахова королева Анна Музичук – про візит у Реал і зустріч із Роналду

А завершуємо іспанський вектор постом Ігоря Циганика, захопленого перемогою Барселони над Севільєю і неймовірним внеском Ліонеля Мессі. "Він все ж таки захмарно великий!" – констатує ведучий "Профутболу".

Голкіпер канадської Воркути Олександр Мусієнко із гордістю демонструє свої татухи.

Його колега по рукавичках Максим Коваль (Аль-Фатех) дав ногам відпочити.

Футбольний комік Олександр Нойок гамселить одноклубника зі словами: "Аполло Крид vs Иван Драго. Что упало то в нокауте". Плідна підготовка брестського Динамо у турецькому Белеку – триває.

Кіпрські будні Ярослава Мартинюка та Ігоря Худоб'яка.

Екс-одноклубник цих козаків Андрій Ткачук – нарешті вдома.

Скаут, а в минулому – топовий опорник київського Динамо Огнен Вукоєвіч зібрався на серйозне діло і взяв із собою підкріплення.

Хавбек Олександрії Кирило Ковалець і його батько, наставник Оболоні Сергій Ковалець. Молодість взяла гору над досвідом: команда сина перемогла у спарингу – 4:0.

Футбол – справа сімейна і для Ротанів. Син Руслана вже віртуозно вправляється з м'ячем.

Поки важко сказати, чи вдадуться футболісти із синів Андрія Ярмоленка. В одного з них наразі зовсім інші інтереси. "Решил подвезти малышку", – коментує це фото дружина нашого легіонера Інна.

Світ. У Японії задощило, над озером Комо – вселенська печаль

Легендарний екс-захисник Ліверпуля Даніель Аггер вчорашній матч проти МЮ переглянув ось у такій компанії.

Кіпер мерсисайдців Аліссон Бекер випромінював спокій перед битвою на Олд Траффорд.

У культового екс-капітана Ліверпуля (а зараз – наставника Рейнджерс) Стівена Джеррарда – інші клопоти. Донечці Лілі стукнуло не багато / не мало – 15 років!

А от доці Уго Льоріса цими днями виповнилося лише 5.

Новачок Монако Сеск Фабрегас: "Четверо дітей, одне фото".

Артуро Відаль – також дбайливий татусь.

Пітер Крауч – завжди у гарному гуморі. Довготелесому (201 сантиметр) форварду потрібно багато простору для комфорту.

Таким Адріано ви ще не бачили.

У басейн запірнув і Дані Алвес та його чарівна Джоана Санс – вода аж закипіла від пристрасті цієї парочки.

Марк-Андре тер Штеген. Розминочка.

Побитий, але не переможений Карім Бензема після скандальної звитяги над Леванте.

Іско – не помічник для Реала. В опального хавбека триває нескінченна сієста.

В опозиції до свого клубу опинився і Мауро Ікарді. Форвард Інтера разом із коханою та персональним агентом Вандою Нарою поїхав зализувати рани на озеро Комо.

Усамітнення Мемфіса Депая після сенсаційної поразки його Ліона від Монако (0:2).

А ось у Японії – задощило. Андрес Іньєста змушений ховати кохану під парасолькою.

А тепер – трохи стильних пацанів вам у стрічку. Неймар рекламує ошатні лахи від Nike.

Кіліан Мбаппе: black & white.

Зе Роберто – 44-річний хіпстер.

Екс-форвард Русенборга, Валенсії, Астон Вілли і збірної Норвегії Джон Кар'ю. Впізнали?

Бонуси. Кохання без кордонів

Форвард Микита Рукавиця – 100-відсотковий українець. Доля закинула його за тисячі кілометрів від рідного Миколаєва, коли на початку 2000-х сім'я хлопчака переїхала в Австралію. Там він розпочав професіональну футбольну кар'єру, а у 2009-му прийняв виклик в австралійську національну збірну і навіть встиг зіграти два матчі на ЧС-2010.

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Зараз Рукавиця виступає за Маккабі (Хайфа) і виховує двох дітей, яких йому народила красуня із загадковим Instagram-ніком – Vika Ruka. Виявилося, що вона також – українка. Звати її Вікторія Кобринська. Більше того, росла разом із Нікітою – їхнє підліткове кохання перервала еміграція. Якщо Рукавиці виїхали в Австралію, то Кобринські кинули якір в Ізраїлі.

І все ж доля була прихильною до двох молодих людей, поєднавши їх у Німеччині, коли Рукавиця виступав за берлінську Герту. Судженого конем не об'їдеш.

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