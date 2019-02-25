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Борусія Д та Мілан націлились на Деулофеу

21:32 162 Читать на русском
Борусія Д та Мілан націлились на Деулофеу
Жерар Деулофеу / соцмережі

Нападник Уотфорда Жерар Деулофеу потрапив на радар Борусії Д та Мілана.

Дортмундська Борусія та Мілан хочуть підписати форварда Уотфорда Жерара Деулофеу, повідомляє Calciomercato.

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Одна з головних зірок "шершнів" вже виступав у складі "россонері" в другій половині сезону 2016/17, після чого мав другий шанс закріпитись у Барселоні.

У сезоні 2018/19 Деулофеу забив 6 голів та віддав 4 асисти в АПЛ, а Уотфорд займає 7 сходинку в турнірній таблиці, набравши 40 очок.

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