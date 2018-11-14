Ройс не зіграє проти Росії через проблеми зі здоров'ям

Лідер збірної Німеччини Марко Ройс пропустить спаринг з росіянами.

Марко Ройс не готовий вийти на поле у товариському матчі проти збірної Росії, який відбудеться 15 листопада в Лейпцигу о 21.45. Один з лідерів Бундестім пропустив тренування команди через ушкодження ноги – розпухла гомілка. Тренерський штаб вирішив не ризикувати його здоров'ям.

"Ми не розраховуємо на Ройса у завтрашній грі. Мусимо зачекати, поки він відновиться. Марко вийде на поле у понеділок проти збірної Нідерландів", – сказав на прес-конференції Йоахім Льов.

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Нагадаємо, що 19 листопада визначиться доля Німеччини в Лізі нації. Бундесманншафт повинна перемагати Нідерланди, щоб зберегти прописку в еліті. Однак за певних умов той поєдинок може вже не мати турнірного значення. У спарингу проти Росії також не зіграють через травми Марк Ут і Юліан Дракслер.

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