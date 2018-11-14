Ройс не сыграет против России из-за проблем со здоровьем

Лидер сборной Германии Марко Ройс пропустит спарринг с россиянами.

Марко Ройс не готов выйти на поле в товарищеском матче против сборной России, который состоится 15 ноября в Лейпциге в 21.45. Один из лидеров Бундестим пропустил тренировку команды из-за травмы ноги – опухла лодыжка. Тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем.

"Мы не рассчитываем на Ройса в завтрашней игре. Мы должны подождать, пока он восстановится. Марко выйдет на поле в понедельник против сборной Нидерландов", – сказал на пресс-конференции Йоахим Лев.

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Напомним, что 19 ноября определится судьба Германии в Лиге наций. Бундесманншафт должна побеждать Нидерланды, чтобы сохранить прописку в элите. Однако при определенных условиях тот поединок может уже не иметь турнирного значения. В спарринге против России также не сыграют из-за травм Марк Ут и Юлиан Дракслер.

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