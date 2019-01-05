Ройс – найкращий футболіст збірної Німеччини у 2018 році

Хавбек дортмундської Борусії Марко Ройс був визнаний найкращим гравцем збірної Німеччини у 2018 роуці.

Ройс набрав 34 відсотки голосів уболівальників Бундестім, другим став Йозуа Кімміх, за якого проголосувало 31 відсотків респондентів. Третій – Лерой Сане з 10 відсотками.

Ройс може перебратись в чемпіонат Іспанії

Нагадаємо, у минулому році збірна Німеччини невдало виступила на чемпіонаті світу, не вийшовши з групи у плей-офф змагань. Також підопічні Льова вилетіли з дивізіону А у Лізі націй.

Луїс Енріке незадоволений результатами жеребкування Євро-2020 – він хотів зіграти з Німеччиною

Ройс взяв участь у 8 матчах збірної Німеччини у минулому році, у яких забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.