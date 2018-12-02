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Луїс Енріке незадоволений результатами жеребкування Євро-2020 – він хотів зіграти з Німеччиною

17:25 654 Читать на русском
Луїс Енріке незадоволений результатами жеребкування Євро-2020 – він хотів зіграти з Німеччиною
Луїс Енріке / фото із соцмереж

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке прокоментував підсумки жеребкування кваліфікаційного турніру Євро-2020 для своєї команди.

"Швеція і Норвегія – хороші команди, що виступають на високому рівні. Вони сильні на своєму полі. Поїздки на виїзні матчі будуть довгими, до того ж ми зіткнемося з проблемами через клімат. Ми спробуємо виконати завдання, але для нас це не буде легкою прогулянкою.

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Якщо чесно, хотів, щоб до нас в групу потрапила збірна Німеччини. В такому випадку наша команда була б в кращій готовності. Я не блефую, сказав про це президенту нашої федерації ще до жеребкування.

У нас непроста група. Не хочу, щоб хтось думав, що нам буде легко. Практично у всіх групах будуть сюрпризи", – цитує Енріке AS.

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Нагадаємо, іспанці потрапили в групу F разом з національними командами Швеції, Норвегії, Румунії, Фарерських островів і Мальти.

Теги
Євро-2020 Іспанія Іспанія Луїс Енріке Луїс Енріке
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