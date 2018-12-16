Ройс може перебратись в чемпіонат Іспанії

Хавбек дортмундської Борусії Марко Ройс може змінити не лише клуб, а і чемпіонат.

Відомий агент Марко Ройса Жорже Мендеш має намір запропонувати послуги свого клієнта іспанським клубам, повідомляє видання Mundo Deportivo.

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Конкретні клуби не називаються, але потенційні покупці вже співпрацюють з португальським агентом.

Видання виділяє Валенсію, як потенційний клуб, який найбільш зацікавлений в придбанні Ройса.

В поточному сезоні Бундесліги Ройс провів 15 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та 7-ма асистами.

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