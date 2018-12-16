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Ройс може перебратись в чемпіонат Іспанії

18:14 189 Читать на русском
Ройс може перебратись в чемпіонат Іспанії
Марко Ройс / Фото Pinterest

Хавбек дортмундської Борусії Марко Ройс може змінити не лише клуб, а і чемпіонат.

Відомий агент Марко Ройса Жорже Мендеш має намір запропонувати послуги свого клієнта іспанським клубам, повідомляє видання Mundo Deportivo.

Ройс став найкращим гравцем Бундесліги в листопаді

Конкретні клуби не називаються, але потенційні покупці вже співпрацюють з португальським агентом.

Видання виділяє Валенсію, як потенційний клуб, який найбільш зацікавлений в придбанні Ройса.

В поточному сезоні Бундесліги Ройс провів 15 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та 7-ма асистами.

Борусія Д обіграла Вердер та відірвалась від переслідувачів на вершині Бундесліги

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