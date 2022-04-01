"Я все ще називаю Манчестер Сіті фаворитом на чемпіонство. Ми згадуємо про Клоппа, а нібито Пеп Гвардіола не знає, як завершувати почате у важливих іграх та чемпіонатах.

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Не забуваймо, який він неймовірний тренер. Саме тому я все ще переконаний, що Ман Сіті це зробить – виграє АПЛ", – цитує Роя Кіна Daily Mail з посиланням на ефір The Overlap Live Fan Debate.

Зауважимо, "містяни" наразі лідирують в Прем'єр-лізі, але їхня перевага над Ліверпулем становить лише 1 заліковий бал. Команді Гвардіоли, аби здобути золоті медалі, треба виграти усі наступні матчі. Манчестерці та мерсисайдці між собою вже не зустрічатимуться.

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