"Я все еще называю Манчестер Сити фаворитом на чемпионство. Мы вспоминаем о Клоппе, а якобы Пеп Гвардиола не знает, как завершать начатое в важных играх и чемпионатах.

Клопп спрогнозировал момент для прощания с Ливерпулем

Не забывайте, какой он невероятный тренер. Именно поэтому я все еще уверен, что Ман Сити это сделает – выиграет АПЛ", – цитирует Роя Кина Daily Mail со ссылкой на эфир The Overlap Live Fan Debate.

Заметим, "горожане" лидируют в Премьер-лиге, но их преимущество над Ливерпулем составляет всего 1 зачетный балл. Команде Гвардиолы, чтобы получить золотые медали, нужно выиграть все последующие матчи. Манчестерцы и мерсисайдцы уже не будут встречаться между собой.