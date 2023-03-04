СК Дніпро-1 відкрив рахунок в середині тайму. Бланко отримав передачу від Довбика, прибрав захисника і з допомогою рикошета відправив м'яч у ворота. Олександрія швидко відігралася зусиллями Еміля Мустафаєва, який у минулому турі оформив дубль асистів, а тепер взявся за голи. 21-річний хавбек увірвався до карного майданчика і чітко реалізував момент.

Олександрія відібрала очки у СК Дніпро-1 на останніх хвилинах – Довбик віддав асист і забив скандальний гол

В дебюті другого тайму була повітряна тривога, після якої команди знову обмінялися голами. Довбик оформив свій 12 гол в чемпіонаті, однак лідеру УПЛ не судилося забрати всі 3 очки. На 88-й хвилині Мустафаєв скористався хаотичними діями Валефа і захисників СК Дніпро-1. 2:2 – Руслан Ротань розпочав на чолі Олександрії з двох яскравих камбеків.