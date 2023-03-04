СК Днепр-1 открыл счет в середине тайма. Бланко получил передачу от Довбика, убрал защитника и с помощью рикошета отправил мяч в ворота. Александрия быстро отыгралась усилиями Эмиля Мустафаева, который в прошлом туре оформил дубль ассистов, а теперь взялся за голы. 21-летний хавбек ворвался в штрафную и четко реализовал момент.

Александрия отобрала очки у СК Днепр-1 на последних минутах – Довбик отдал ассист и забил скандальный гол

В дебюте второго тайма была воздушная тревога, после которой команды снова обменялись голами. Довбик оформил свой 12 гол в чемпионате, однако лидеру УПЛ не суждено было забрать все 3 очка. На 88-й минуте Мустафаев воспользовался хаотичными действиями Валефа и защитников СК Днепр-1. 2:2 – Руслан Ротань начал во главе Александрии с двух ярких камбеков.