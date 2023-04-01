Олександрія обіграла Ворсклу в поєдинку 19-го туру УПЛ (3:0). Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Ротань після перерви на матчі збірних, де встиг побути і тренером національної збірної України, і молодіжної, повернувся до клубного футболу – на його Олександрію чекала зустріч з Ворсклою. Гра розпочалась з жорсткого фолу Третьякова, команди не цурались йти у жорсткі стики.

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Моментів виникало не дуже багато, а на 26 хвилині підопічні Ротаня повели в рахунку. Третьяков з флангу давав передачу на Кожушка в штрафному, а Пердута та Рамірес у підкаті намагались перехопити пас – від українця м'яч опинився за лінією воріт.

До перерви Кожушко примудрився нереалізувати стовідсоткову нагоду, пробивши повз ворота після виходу вдвох на одного воротаря. Перед перервою Олег реабілітувався, віддавши гольову передачу на Кулакова – екс-нападник Шахтаря забив з кількох метрів. У другому таймі Ворскла намагалась створити небезпеку біля воріт Шевченка зусиллями Сефері, але підопічні Ротаня вчасно накривали албанця.

Полтавці намагались відіграти хоча б один гол, але навіть коли виходило дістатись до воріт суперника, бракувало точності. А Олександрія під кінець гри добила суперника – Логінов головою замкнув навіс Рибалки зі штрафного. В підсумку, підопічні Ротаня втримали переконливу перемогу.

Таким чином, Олександрія набрала 31 пункт та розташувалась на п'ятому місці, а Ворскла з 20 очками залишилась десятою.

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