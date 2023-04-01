У матчі 19-го туру чемпіонату України закарпатці на своєму полі поступились петровцям. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Футбольний вікенд в Україні відкривав поєдинок між Минаєм та Інгульцем. Господарі почали другу частину сезону по наростаючій: програли Львову, розписали нічию з Олександрією і здолали Колос. Натомість гості після двох перемог (над Динамо та Металістом) поступились Чорноморцю.

Голкіпер Інгульця перейде до аутсайдера Першої ліги, – ЗМІ

Окрім телекартинки, офіційний транслятор УПЛ – Setanta – пропонував трансляцію на YouTubе, яку успішно запоров. Після 15 хвилин мук і "висіння" сигналу Setanta не знайшла нічого кращого, як просто видалити трансляцію, вчергове продемонструвавши своє ставлення до глядачів.

Попри це, на футбольному полі гра не зупинялась ні на мить. Гечев вже на 2-й хвилині пробивав здалеку, але влучив у гравця Інгульця. За мить Білик перевів м'яч над поперечиною після навісу з кутового. Кухарук з глибини намагався закинути м'яч у воротарський Миная, але Бандура вчасно вийшов з воріт і забрав круглого.

На 21-й хвилині господарям таки вдалось втілити свою перевагу у забитий гол. Після подачі з кутового Кравчук у падінні головою перевів сферу у дальній кут воріт – Білик у стрибку намагався дотягнутись, але... Інгулець кинувся відігруватись, більше контролюючи м'яч, але підопічні Володимира Шарана чітко грали на підступах до штрафного. Перед перервою команда Ковальця могла зрівнювати, але Головкін зі штрафного закрутив сферу повз ближню стійку.

Після відпочинку Інгулець взявся пресингувати суперника, але той витримав стартовий натиск і ледь сам не забив. Спочатку Кравчук на дальній стійці в падінні завершував подачу з лівого флангу, але влучив у суперника, а згодом Рогозинський відгукнувся на навіс, але пробив дуже невдало.

В середині другого тайму відзначились голкіпери обох команд: пас назад на Білика ледь не призвів до втрати м'яча воротарем Інгульця, а за трохи Бандура ногами зумів зреагувати і відбити удар Головкіна низом. Кучеренко двічі намагався пристрілятися з дальної дистанції – обидва рази повз ворота закарпатців. За мить міг відзначатись Головкін – м'яч рикошетом від газону летів у площину воріт, але Бандура знову підчистив. Майже одразу Ковальов вистрілив над поперечиною.

Зрештою, те що не зміг зробити Минай, зробив сам Інгулець. На 84-й хвилині, після удару Козака по вже порожніх воротах, Кравчук намагався врятувати свою команду і зрізав сферу у власні ворота. На останній хвилині Смоляков міг виривати перемогу для гостей, але Бандура знову врятував від гола.

Однак, фортуна у цей день була на боці гостей: вже у доданий час Мельник зіграв рукою у штрафному і арбітр призначив пенальті – Ковальов влучним ударом здобуває для петровців перемогу.

Звитяга принесла Інгульцю 22 очки і підняла на восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ, Минай з 18-ма балами дванадцятий.

"Мені до де Брюйне, як до неба рачки": юний капітан – про дебют в УПЛ, візит Козловського і "Ведмедика" в команді