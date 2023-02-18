Руслан Ротань продовжує позбуватися виконавців Олександрії, які не вписуються в його плани.

"Олександрія відпускає двох основних гравців. Мова про Олександра Демченка та Кирила Дришлюка. Обоє були футболістами основного складу за тренерства Юрія Гури.

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Судячи зі всього, гравці не вписуються в систему гри Руслана Ротаня. Їхні контракти з олександрійським клубом закінчуються через півроку. Саме тому було вирішено відпустити обох вільними агентами. За нашою інформацією, Дришлюком цікавиться Колос. Демченко продовжить кар’єру в одеському Чорноморці", – йдеться у Telegram-каналі ТаТоТаке.

Демченко у першій половині сезону провів 13 матчів, оформив один гол та один асист. Статистика чемпіона світу U-20 Дришлюка – 12 поєдинків, але без результативних дій.

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