Ротань підтвердив інтерес до форварда Шахтаря: "Дуже хотіли б, щоб він був з нами"
Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував трансферні чутки навколо команди.
Одним із варіантів підсилення для олександрійців преса називала нападника Шахтаря Андрія Кулакова. Наставник команди не став приховувати, що ця інформація не безпідставна.
Резервіст Шахтаря крутить носом перед фінансовими умовами Олександрії – клуби вже домовились за рекордну суму
"Так, ми зацікавлені в цьому футболісті, ми дуже хотіли б, щоб Кулаков був з нами. Щодо самого переходу, то це вже як домовиться наше керівництво із Шахтарем", – сказав Ротань у коментарі Футбол TIME.
До слова, контракт Кулакова з Шахтарем розрахований до кінця 2023 року. З літа 2019-го до зими 2022 року форвард виступав на правах оренди за Маріуполь (10 голів та 6 асистів у 50 матчах), а навесні перебрався у турецький Тузласпор, де зіграв 4 матчі. Влітку Шахтар повернув 23-річного гравця, але не дав жодної секунди на полі у першій частині сезону.
Топ-10 найдорожчих трансферів гравців збірної України – 2023 рік уже подарував подвійне оновлення рейтингу