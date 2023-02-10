Одним із варіантів підсилення для олександрійців преса називала нападника Шахтаря Андрія Кулакова. Наставник команди не став приховувати, що ця інформація не безпідставна.

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"Так, ми зацікавлені в цьому футболісті, ми дуже хотіли б, щоб Кулаков був з нами. Щодо самого переходу, то це вже як домовиться наше керівництво із Шахтарем", – сказав Ротань у коментарі Футбол TIME.

До слова, контракт Кулакова з Шахтарем розрахований до кінця 2023 року. З літа 2019-го до зими 2022 року форвард виступав на правах оренди за Маріуполь (10 голів та 6 асистів у 50 матчах), а навесні перебрався у турецький Тузласпор, де зіграв 4 матчі. Влітку Шахтар повернув 23-річного гравця, але не дав жодної секунди на полі у першій частині сезону.

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