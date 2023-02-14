Товариські матчі

Олександрія – Пюнік – 0:1

Гол: Дашян, 12

Олександрія – Діла – 4:1

Голи: Кобзар, 16, Волошин, 59 (п), Жуніор, 74, Скорко, 77

Колос – Актобе– 1:1

Голи: Оріхівський, 54 (пен.) – Сантана, 55

Зоря – Нефтчі – 0:1

Гол: Хошамов, 18

Олександрія вирішила провести два спаринги за один день. Спочатку підопічні Руслана Ротаня поступилися Пюніку, а пізніше розгромили Ділу. Героями переможного матчу стали гравці, права на яких належали чи й досі належать Динамо, – Вікентій Волошин та Данило Скорко.

УПЛ затвердила дати та час початку матчів 16-го туру

Хоч це й товариські матчі, але динаміка Зорі насторожує. Луганці програли втретє поспіль – цього разу Нефтчі. Колос навпаки – сьогодні уникнув поразки, розписавши нічию з Актобе.