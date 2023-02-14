Динамівці принесли Ротаню перемогу, Зоря програла втретє поспіль: товариські матчі клубів УПЛ
Українські клуби продовжують готуватися до старту другої половини сезону.
Товариські матчі
Олександрія – Пюнік – 0:1
Гол: Дашян, 12
Олександрія – Діла – 4:1
Голи: Кобзар, 16, Волошин, 59 (п), Жуніор, 74, Скорко, 77
Колос – Актобе– 1:1
Голи: Оріхівський, 54 (пен.) – Сантана, 55
Зоря – Нефтчі – 0:1
Гол: Хошамов, 18
Олександрія вирішила провести два спаринги за один день. Спочатку підопічні Руслана Ротаня поступилися Пюніку, а пізніше розгромили Ділу. Героями переможного матчу стали гравці, права на яких належали чи й досі належать Динамо, – Вікентій Волошин та Данило Скорко.
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Хоч це й товариські матчі, але динаміка Зорі насторожує. Луганці програли втретє поспіль – цього разу Нефтчі. Колос навпаки – сьогодні уникнув поразки, розписавши нічию з Актобе.