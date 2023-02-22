Півзахисник Кирило Дришлюк більше не є гравцем Олександрії та продовжить кар'єру в іншому клубі.

Контракт із чемпіоном світу U-20 у складі збірної України достроково розірваний за згодою сторін. Кирило Дришлюк покинув Олександрію, інформує офіційний сайт клубу.

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Це не перший відхід з команди Руслана Ротаня в зимове вікно. Раніше Олександрія відпустила Олега Білика, Олександра Демченка, який вже підписав контракт із Чорноморцем, та втратила Максима Дячука, якого Динамо повернуло з оренди.

Раніше вихованець кропивницької Зірки пограв за Спартак із Латвії. Олександрії Дришлюк належав з 2018 року, а в сезоні 2022/23 зіграв 12 матчів без результативних дій.

Першу частину УПЛ 2022/23 Олександрія під керівництвом Юрія Гури завершила на 5-му місці. У першому офіційному матчі року підопічні Ротаня зіграють зі СК Дніпро-1. Поєдинок проти лідера чемпіонату запланований на 4 березня.

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