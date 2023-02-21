Півзахисник Олександр Демченко більше не виступатиме за Олександрію, повідомляє офіційний сайт "містян".

Металіст офіційно підписав голкіпера з Першої ліги

27-річний хавбек покинув команду Руслана Ротаня за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, Демченко розпочинав професіональну кар'єру у Маріуполі у 2013 році. Встиг пограти за вінницьку та тернопільську Ниву, Металіст 1925 та Кремінь. Окрім того, Олександр намагався закріпитися у чемпіонаті Італії – у нього є досвід гри за Абано Кальчо та Портуенсе у Lega Pro 2 (п'ятий дивізіон).

До Олександрії футболіст приєднався у липні 2021 року. У поточному сезоні провів за команду 13 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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