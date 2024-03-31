Головний тренер Олександрії Руслан Ротань, вочевидь, був надто незадоволений втратою очок у поєдинку 22-го туру УПЛ проти Миная (2:2).

Олександрія на старті другого тайму вигравала 2:0, але дозволила команді Желько Любеновіча врятувати нічию. Кирило Ковалець за рахунку 2:1 не забив пенальті, а згодом отримав червону картку, залишивши команду в меншості.

Минай – Олександрія – 2:2 – відео голів і огляд матчу з камбеком, незабитим пенальті та вилученням Ковальця

Після гри Руслан Ротань відмовився дати традиційну післяматчеву прес-конференцію. Аргументів такого рішення наставник Олександрії не надав, повідомляє UA-Football.

До слова, стаття 52 Регламенту УПЛ передбачає обов'язкову участь тренерів обох команд у післяматчевій прес-конференції. Відповідальність за присутність наставника покладається на представників команди.

Нагадаємо, після 22-х турів УПЛ Олександрія посідає 11 місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 24 очки. Навесні команда Руслана Ротаня не програла жодного матчу (за винятком технічної поразки від Шахтаря через участь у тій грі незаявленого Івана Калюжного).

Минай розписав нічию з Олександрією, оформивши камбек з 0:2 – Ковалець схибив з пенальті й отримав вилучення