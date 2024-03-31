Главный тренер Александрии Руслан Ротань, похоже, был слишком недоволен потерей очков в поединке 22-го тура УПЛ против Миная (2:2).

Александрия на старте второго тайма выигрывала 2:0, но позволила команде Желько Любеновича спасти ничью. Кирилл Ковалец при счете 2:1 не забил пенальти, а затем получил красную карточку, оставив команду в меньшинстве.

Минай – Александрия – 2:2 – видео голов и обзор матча с камбэком, незабитым пенальти и удалением Ковальца

После игры Руслан Ротань отказался дать традиционную послематчевую пресс-конференцию. Аргументов такого решения наставник Александрии не предоставил, сообщает UA-Football.

К слову, статья 52 Регламента УПЛ предусматривает обязательное участие тренеров обеих команд в послематчевой пресс-конференции. Ответственность за присутствие наставника возлагается на представителей команды.

Напомним, после 22-х туров УПЛ Александрия занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 24 очка. Весной команда Руслана Ротаня не проиграла ни одного матча (за исключением технического поражения от Шахтера из-за участия в той игре незаявленного Ивана Калюжного).

Минай расписал ничью с Александрией, оформив камбэк с 0:2 – Ковалец промахнулся с пенальти и получил удаление