Руслан Ротань назвав заявку для навчально-тренувального збору в угорському Сегеді (17-27 березня). Він включатиме товариський матч із Японією 25 березня в місті Фукуока, інформує прес-служба УАФ.

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Ротань викликав 22 футболістів, але це явно не остаточний склад на Олімпіаду. Головному тренеру зараз недоступні гравці національної збірної та молодіжки, які у березні будуть зайняті офіційними матчами.

Нагадаємо, це перша в історії України олімпійська збірна, оскільки раніше пробитися на футбольний турнір Ігор не вдавалося. Це стало можливим завдяки виходу у півфінал молодіжного Євро-2023. Футбольний турнір Олімпіади триватиме з 24 липня по 9 серпня цього року в семи містах Франції. Жеребкування фінальної стадії заплановане на 20 березня.

Регламент передбачає участь гравців, які народилися після 1 січня 2001 року, однак у кожній заявці допускаються три винятки.

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