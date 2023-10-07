"Було два різних тайми. Перший тайм був повністю за нами, а після перерви Олександрія не була тією командою, яку ми хочемо бачити. Через це маємо такий результат. Повинні ухвалити цей результат таким, який він є, і дивитися далі.

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Ми хотіли забити швидкий гол, ми хотіли з перших хвилин бути в грі, і в нас це вийшло. Не хочу коментувати рішення наших доблесних "обідчивих" арбітрів, але судять вони дуже погано, нічого не скажеш щодо цього. Чи задоволений я футболістами, які вийшли на заміну? Звісно, що ні. Ми прагнули підсилити атаку, хотіли додати, але це тільки послабило нас", – зазначив Ротань у післяматчевому коментарі в ефірі MEGOGO.

Нагадаємо, Олександрія та ЛНЗ так і не виявили сильнішого, завершивши гру нулями.

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