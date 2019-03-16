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Ротань: Не думаю, що у Динамо будуть проблеми з відновленням після Челсі

09:12 248 Читать на русском
Ротань: Не думаю, що у Динамо будуть проблеми з відновленням після Челсі
Руслан Ротань / ФК Олімпік

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань, який раніше працював у тренерському штабі Олімпіка, поділився очікуваннями від матчу донеччан проти Динамо.

 

"Буде цікава гра! Обидві команди на старті весняної частини сезону заслуговують компліменти. І у Динамо, і у Олімпіка є гра, суперники намагаються демонструвати комбінаційний футбол.

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Інша справа, що донеччанам хочеться досягати кращих результатів. Фаворит, звичайно, Динамо, але я впевнений, що киянам не буде легко, Олімпік продемонструє хороший футбол.

Завдяки чому донеччани можуть відібрати очки у Динамо? За рахунок організації гри й колективу. Гадаю, для Динамо грати через два дні на третій не проблема. Тим більше глибина складу у киян є. Не думаю, що у них будуть проблеми з відновленням після Челсі", – цитує Ротаня прес-служба "олімпійців".

Зазначимо, матч Олімпік – Динамо відбудеться 17 березня о 19:30.

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Теги
Динамо Динамо Олімпік - Динамо Руслан Ротань Руслан Ротань
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