Кривбас мінімально обіграв Олександрію (2:1) в матчі 15-го туру УПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на Футбол 24.

Підопічні Юрія Вернидуба активніше почали поєдинок, влаштувавши стартовий штурм на ворота гостей, але безуспішно. Олександрія знайшла свій момент на 31 хвилині матчу – рахунок у зустрічі відкрив Артем Шулянський. Так першу половину зустрічі і дограли.

Кривбас за 5 хвилин влаштував камбек проти Олександрії – легіонери вивели команду Вернидуба на вершину УПЛ

Другий тайм почався з атак Кривбаса, але команді Юрія Венидуба ніяк не вдавалося забити. На 79 хвилині гри По таки зрівняв рахунок у зустрічі – футболіст дальнім ударом вразив ворота Єрмакова. А вже на 83 хвилині Бізімана виявився найспритнішим у штрафному майданчику гостей і приніс своїй команді перемогу – 2:1.