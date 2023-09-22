"Нема чого обговорювати": Ротань назвав головного винуватця розгромної поразки Олександрії від Чорноморця
21:52 - Читать на русском
Наставник "містян" Руслан Ротань лаконічно підсумував матч 8-го УПЛ проти одеситів (1:5).
завершено
Віталій Єрмаков 11’
Андрій Штогрін 18’
Орест Кузик 30’
Богдан Бойчук 45+2’
Гай Хадіда 77’
11’ Віталій Єрмаков
18’ Андрій Штогрін
30’ Орест Кузик
45+2’ Богдан Бойчук
77’ Гай Хадіда
"Немає сенсу обговорювати голи. Програє завжди тренер.
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Поразка повністю на моїй совісті, нема чого тут обговорювати. Заміни у перерві? Це бажання змінити хід матчу та рахунок", – резюмував Ротань поразку від Чорноморця у післяматчевому коментарі.
Нагадаємо, після 8-ми турів Олександрія йде у турнірній таблиці УПЛ десятою, набравши 8 очок.
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Джерело: Футбол 24
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