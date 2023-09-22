"Немає сенсу обговорювати голи. Програє завжди тренер.

Чорноморець на виїзді розгромив Олександрію – Ротань і Ко продовжують деградувати, безвиграшна серія сягнула 6 матчів

Поразка повністю на моїй совісті, нема чого тут обговорювати. Заміни у перерві? Це бажання змінити хід матчу та рахунок", – резюмував Ротань поразку від Чорноморця у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, після 8-ми турів Олександрія йде у турнірній таблиці УПЛ десятою, набравши 8 очок.

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