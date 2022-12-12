"За моєю інформацією, на 90% головним тренером Олександрії вже з другого кола цього сезону буде Руслан Ротань. Наскільки мені відомо, в Олександрії були питання щодо якості роботи, стосовно його рівня управління командою, стосовно його тренерських ідей.

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Запитання викликав той факт, що Олександрія не виграла жодного "лобового" матчу проти прямих єврокубкових конкурентів, за винятком матчу проти Колоса. Є питання до роботи тренера з молоддю. Молоді футболісти не прогресують, на думку клубу. У Волошина, наскільки мені відомо, був певний конфлікт з Гурою.

Наскільки мені відомо, 5 гравців основного складу Олександрії підійшли до керівництва і попросили трансферу. Аргументація – вони не можуть працювати з цим головним тренером. Вони його не розуміють, немає взаємодії, немає хімії", – зазначив Вацко у програмі Вацко On Air.

Першу частину УПЛ 2022/23 Олександрія завершила на 5-му місці турнірної таблиці. Відставання від Динамо складає 6 очок, але кияни зіграли на 2 матчі більше.

Що стосується Руслана Ротаня, то екс-капітан збірної України зумів вивести команду U-21 на молодіжний чемпіонат Європи, який відбудеться влітку 2023 року. Суперниками "синьо-жовтих" стануть Іспанія, Румунія та Хорватія. Головним тренером в УПЛ 41-річний Ротань ще не працював – в його активі лише кілька місяців у Олімпіку на посаді асистента В'ячеслава Шевчука.

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