"По моей информации, на 90% главным тренером Александрии уже со второго круга этого сезона будет Руслан Ротань. Насколько мне известно, в Александрии были вопросы насчет качества работы, относительно его уровня управления командой, его тренерских идей.

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Вопрос вызвал тот факт, что Александрия не выиграла ни одного "лобового" матча против прямых еврокубковых конкурентов, за исключением матча против Колоса. Есть вопросы к работе тренера с молодежью. Молодые футболисты не прогрессируют, по мнению клуба. У Волошина, как мне известно, был определенный конфликт с Гурой.

Насколько мне известно, пять игроков основного состава Александрии подошли к руководству и попросили трансфера. Аргументация – они не могут работать с этим главным тренером. Они его не понимают, нет взаимодействия, нет химии", – отметил Вацко в программе Вацко On Air.

Первую часть УПЛ 2022/23 Александрия завершила на 5 месте турнирной таблицы. Отставание от Динамо составляет 6 очков, но киевляне сыграли на 2 матча больше.

Что касается Руслана Ротаня, экс-капитан сборной Украины сумел вывести команду U-21 на молодежный чемпионат Европы, который состоится летом 2023 года. Соперниками "сине-желтых" станут Испания, Румыния и Хорватия. Главным тренером в УПЛ 41-летний Ротань еще не работал – в его активе всего несколько месяцев в Олимпике в должности ассистента Вячеслава Шевчука.

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