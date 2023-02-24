"У нас в команде есть кандидаты в молодежную сборную, поэтому я не забываю об этом. Все зависит от самих ребят. Может случиться все. Шансы есть у каждого.

Ротань хочет завершить сотрудничество с двумя игроками Александрии

Есть тренировочный процесс, есть матчи чемпионата. Надо выходить на поле, показывать себя, проявлять себя, доказывать своей результативностью и эффективностью, что достоин представлять страну на международных соревнованиях", – цитирует Ротаня официальный сайт Александрии.

Напомним, зимой 41-летний специалист согласился возглавить Александрию. В то же время Руслан Ротань остался главным тренером молодежной сборной Украины. Также, по неофициальной информации, он будет руководить национальной командой во время первого сбора в 2023 году.

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