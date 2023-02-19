Головний тренер Олександрії Руслан Ротань вже знайшов кількох гравців, які йому не підходять в новому клубі.

Олександрія найближчим часом завершить співпрацю з Демченком та Дришлюком, повідомляє ТаТоТаке.

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Обидва гравці не вписуються в систему гри Руслана Ротаня. Контракти обох гравців завершуються влітку, але їх вже зараз можуть відпустити вільними агентами. Зазначається, що Дришлюк цікавить Колос, а Демченко близький до переходу в Чорноморець.

Нагадаємо, що Дришлюк виступає за Олександрію з 2020 року та встиг награти 35 поєдинків. Демченко пограв за олександрійців з 2021-го та в 29 матчах відзначився 2 голами та 3 асистами.

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