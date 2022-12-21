"Це питання його стосунків з молодіжною збірною. Закінчиться контракт і розмовлятимуть, продовжувати чи ні. Він сам не знає, як буде. Це краще у нього уточнювати. Я не хочу коментувати питання за іншу людину. Не буду проти поєднання двох посад", – відповів генеральний директор Олександрії Іван Кузьменко на запит FanDay.

Ротань офіційно став новим головним тренером Олександрії

"Контракт з новим головним тренером розрахований на 2,5 роки. До закінчення Євро-2023 (U-21) Руслан Ротань поєднуватиме роботу в клубі з посадою головного тренера молодіжної збірної України", – додала голова прес-служби "жовто-чорних" Галина Третяк.

Для Ротаня це перший досвід самостійної роботи з клубом. Олександрія повинна відновити офіційні виступи у березні, а влітку українська молодіжка зіграє на груповому етапі Євро-2023, де суперниками стануть Іспанія, Румунія та Хорватія.

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