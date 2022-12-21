"Это вопрос его отношений с молодежной сборной. Закончится контракт и будут разговаривать, продлевать или нет. Он сам не знает, как будет. Это лучше у него уточнять. Я не хочу комментировать вопрос за другого человека. Не буду против сочетания двух должностей", – ответил генеральный директор Александрии Иван Кузьменко на запрос FanDay.

Ротань официально стал новым главным тренером Александрии

"Контракт с новым главным тренером рассчитан на 2,5 года. До окончания Евро-2023 (U-21) Руслан Ротань будет совмещать работу в клубе с должностью главного тренера молодежной сборной Украины", – добавила глава пресс-службы "желто-черных" Галина Третьяк.

Для Ротаня это первый опыт самостоятельной работы с клубом. Александрия должна возобновить официальные выступления в марте, а летом украинская молодежка сыграет на групповом этапе Евро-2023, где соперниками станут Испания, Румыния и Хорватия.

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