Ротань офіційно став новим головним тренером Олександрії
Олександрія нарешті підтвердила очікуваного кандидата на тренерський місток.
Новим головним тренером команди став Руслан Ротань, інформує офіційний сайт клубу. Подробиці контракту не уточнюються.
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Олександрія вирішила попрощатися з Юрієм Гурою після завершення першої частини сезону. Попередній керманич залишив команду на 5 місці турнірної таблиці УПЛ, хоча за втраченими очками "жовто-чорні" ділять третю сходинку з Динамо. Разом з Гурою звільнили і весь тренерський штаб.
Для Ротаня це перший досвід самостійної роботи з клубом. Нагадаємо, що екс-капітан збірної України очолює і нашу молодіжку, яку вивів на чемпіонат Європи 2023 року. Влітку суперниками "синьо-жовтих" стануть Іспанія, Румунія та Хорватія.
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