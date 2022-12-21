Новим головним тренером команди став Руслан Ротань, інформує офіційний сайт клубу. Подробиці контракту не уточнюються.

Легенда Дніпра завершить кар'єру та приєднається до Ротаня в Олександрії, – ЗМІ

Олександрія вирішила попрощатися з Юрієм Гурою після завершення першої частини сезону. Попередній керманич залишив команду на 5 місці турнірної таблиці УПЛ, хоча за втраченими очками "жовто-чорні" ділять третю сходинку з Динамо. Разом з Гурою звільнили і весь тренерський штаб.

Для Ротаня це перший досвід самостійної роботи з клубом. Нагадаємо, що екс-капітан збірної України очолює і нашу молодіжку, яку вивів на чемпіонат Європи 2023 року. Влітку суперниками "синьо-жовтих" стануть Іспанія, Румунія та Хорватія.

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