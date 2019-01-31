Ротань хоче провести прощальний матч

Колишній капітан збірної України Руслан Ротань планує провести свій прощальний матч.

На презентації своєї автобіографії у Полтаві Руслан Ротань зізнався, що планує провести свій прощальний матч, а всі кошти, які будуть зібрані з продажу квитків, віддати на благочинність, повідомляє "Команда №1".

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Щоправда наразі не повідомляється, за яку команду зіграє Ротань, а також де та коли може відбутись поєдинок.

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Нагадаємо, останнім клубом Ротаня було київське Динамо, яке футболіст покинув влітку 2018-го року. Згодом екс-капітан збірної став помічником Шевчука у тренерському штабі Олімпіка, а зараз Ротань очолює молодіжну збірну України.