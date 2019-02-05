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Ротань: У нас із Селезньовим на полі завжди були перепалки

10:36 722 Читать на русском
Ротань: У нас із Селезньовим на полі завжди були перепалки
Руслан Ротань та Євген Селезньов / Соцмережі

Колишній гравець Дніпра Руслан Ротань розповів про свого колишнього партнера Євгена Селезньова.

"Селезньов та Мілевський – неординарні люди. З Артемом я не так близько спілкуюся, а із Селезньовим близько. Женю, напевно, всі люблять і всі не люблять. Але його дійсно цікаво слухати. У них такий імідж.

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З Селезньовим у нас на полі завжди перепалки траплялися. Коли нам забивають гол, Селя відразу руки в боки, починав керувати – ти не туди біжиш, ти не туди. І на цьому тлі у нас виникали конфлікти.

Ротань хоче провести прощальний матч

Найбільша проблема – якщо Євген заб'є до 15-ї хвилини, його вже можна міняти. Тому я радів, коли він забивав під кінець тайму або в другому таймі, тому що до цього він буде працювати на повну котушку. Він така людина, машина-гол. Знає, що йому потрібно забити. Він отримає той адреналін, якщо заб'є", – цитує Ротаня Тribuna.com.

Теги
Євген Селезньов Євген Селезньов Руслан Ротань Руслан Ротань
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