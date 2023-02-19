Після завершення молодіжного Кубка Південної Америки Transfermarkt оновив цінники на деяких футболістів. Форвард збірної Венесуели U-20 Кевін Келсі, який нещодавно став гравцем Шахтаря, також отримав нову вартість.

Новачок Шахтаря приєднався до команди перед дуеллю з Ренном в Лізі Європи

Відтепер футболіст, який раніше коштував 100 тисяч євро, оцінюється у 800 тисяч.

Нагадаємо, Келсі перебрався до табору "гірників" минулого місяця, підписавши контракт до кінця 2028 року. Футболіст обійшовся донеччанам в один мільйон євро. Нападник поки ще не встиг дебютувати за донецький клуб в офіційних матчах, але був дозаявлений на Лігу Європи та УПЛ.

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