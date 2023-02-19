Товариський матч

Остін – Інтер Маямі – 2:2

Голи: Рігоні, 52, Вольфф, 87 – Жан, 60, Пісарро, 68

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Інтер Маямі завершував підготовку до сезону 2023 року спарингом проти Остіна. За команду Бекхема дебютували одразу декілька новачків, серед яких і наш співвітчизник – Сергій Кривцов. Перший тайм минув без голів, а по перерві Остін вийшов вперед. Щастя тривало недовго – протягом 6 хвилин Інтер перевернув все з ніг на голову, забивши двічі. Однак, втримати перемогу підопічним Філа Невілл не вдалось – наприкінці матчу Вольфф відновив статус-кво.

"Я був дуже задоволений гравцями та тими моментами, які ми створили, тим задоволенням, з яким вони грали. Протягом останніх 10 днів ми чинили на новачків великий тиск, аби визначити рівень їх продуктивності. Ми віримо, що наближаємося до своєї найкращої форми – нам просто потрібно підкріпити це грою та настроєм на полі", – цитує Невілла клубний сайт.

Окрім Кривцова, вперше зіграли за Інтер Франко Негрі, Ніколас Стефанеллі, Йозеф Мартінес та Бенджамін Кремаскі.

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