"У нас сейчас появилась конкуренция в команде, и это очень радует. Я доволен отношением футболистов к своему делу. У нас на некоторых позициях до трех игроков конкурируют за место в основном составе. Поэтому это всегда плюс.

Представитель Первой лиги отпустил своего форварда в Европу – он стал четвертым украинцем в клубе

Конкуренция продолжится и в чемпионате. Кто будет сильнее на тренировках, тот и будет играть. Это спортивный принцип, и мы должны его придерживаться.

Сейчас мы как раз анализируем результаты сборов. Произойдут ли изменения? Думаю, что да. Есть достаточное количество игроков. Конкуренция на некоторых позициях на поле в чемпионате может даже навредить. Поэтому некоторым из игроков будет лучше уйти в аренду.

Но это не значит, что мы ставим на них крест. Просто в этих условиях получать игровую практику гораздо лучше, чем выходить на замены или сидеть на скамейке запасных. Поэтому, глядя на ситуацию в команде с этого ракурса, мы думаем, что игроки, которые уйдут в аренду, вернутся к нам, став еще сильнее", – цитирует Ротаня официальный сайт "горожан".

Напомним, на зимнюю паузу Александрия ушла на 11-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 16 очков. Свой первый официальный поединок в новом году "желто-черные" проведут в понедельник, 26 февраля, против Шахтера.

"Супряга не воскреснет": Сабо оценил шансы Динамо на чемпионство и назвал главных аутсайдеров УПЛ