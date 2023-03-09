"Якщо мені довірили, то намагаюся бути відповідальним і довести справу до кінця. Віддам всі сили, якщо у мене вірять. Якби цього не було – ну сидів би на одному стільці. Я досить добре почувався з молодіжною збірною.

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Чи сумнівався я? Трохи. Але чому б ні? Коли тобі телефонує майбутній тренер і вірить в тебе. Тим паче, що я його дуже сильно поважаю. Як гравця і як тренера. Якщо він просить, то чому б не протягти руку і не допомогти? Якщо він в мені бачить те, що він може далі продовжувати. Це ж навпаки класно, коли один напрям. У цьому немає нічого поганого. Для мене це безсонні ночі, десь треба більше аналітики. Потім будемо це згадувати як класний сон.

Звідки така впевненість, що Ребров стане головним тренером збірної України? З ним йдуть перемовини. Вважаю, це єдина кандидатура сьогодні, яка здатна вивести збірну на новий якісний рівень.

Першим мені зателефонував Ребров, другий дзвінок у той день – від Павелка, третій – від Андрія Ярмоленка. Моя перша реакція? Не міг повірити, що таке можливо. Потім вже коли почали спілкуватися, то я взяв час на роздуми. У голові прокрутив, оцінив. Ситуація така, що не можна відмовляти, коли тобі довіряють захищати честь країни. Не можна як мінімум казати "ні". Розуміємо, яка ситуація в країні, йде війна. Якщо глибоко подивитися, то не кожен тренер буде згоден зіграти матч з Англією. Потрібно було прийняти рішення.

Хто був ініціатором? Мабуть, Сергій Станіславович. Може, він бачить в мені якусь перспективу. Може, подобається, в який футбол грає молодіжна збірна. Знаю, що він за нами слідкує", – розповів Ротань в інтерв'ю ТаТоТаке.

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