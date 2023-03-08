"Шевченко довів протилежне": Ребров відверто оцінив потенціал збірної України
Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров поміркував над перспективами національної команди.
"Думаю, що потенціал збірної України дуже сильно розкрив Андрій Шевченко, коли працював із національною командою. Під його керівництвом було видно структуру гри. Усі говорили, що Україна не має таких футболістів, щоб грати в позиційні атаки, щоб контролювати м’яч, але Андрій Миколайович довів протилежне.
"Ніякий я не консультант збірної України": Ребров відповів на чутки про допомогу тренерському штабу Ротаня
Тож у збірної України є хороший потенціал і рівень. Навіть якщо просто відштовхуватися від тієї кількості наших футболістів, які виступають у топ-чемпіонатах Європи! Але для розкриття цього потенціалу потрібно багато працювати. Тренер, який прийде у збірну, має професіонально до всього ставитися. Повторюся, у збірній – зовсім не та специфіка, що в клубі.
Тут набагато більше потрібно переглядати гравців, більше часу витрачати на аналіз функціонального стану футболістів. І, звичайно, потрібно чітко розуміти, яких виконавців потрібно викликати під свою модель гри. В Україні є вибір на кожну позицію, нехай він і невеликий. Важливо розуміти, за якою моделлю ти граєш, і під цю модель підбирати футболістів, виходячи з того, в якому вони стані перебувають", – сказав Ребров в інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.
До слова, Реброва називають наступним тренером збірної України – його контракт з Аль-Айном чинний до літа. Наразі Сергія Станіславовича у національній команді "підстраховуватиме" Руслан Ротань, який готуватиме "синьо-жовтих" до першого матчу відбору на Євро-2024 проти Англії.
Збірна України – вершник без голови: Ротань не потрібен, альтернативний кандидат і фактор Мудрика