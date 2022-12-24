"Вірю й розраховую на Супрягу. Невід’ємна частина життя футболіста – травми.

Суркіс пролив світло на майбутнє незабивних форвардів Динамо

Проте сильні особистості такі випробування використовують, щоб повернутися ще кращими. У Влада багато хороших якостей, щоб стати нападником високого рівня. Нехай 2023 рік стане роком його прориву", – сказав Ротань в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, після повернення з оренди з Сампдорії Супряга не встиг зіграти за Динамо в офіційних матчах жодної хвилини, травмувавшись перед поєдинком з Фенербахче у Лізі чемпіонів. 22-річний форвард був прооперований (тазостегновий суглоб) і повернеться на поле вже у новому році.

"Побачиш Супрягу – скажи йому "привіт": син українського емігранта дебютував за Італію, але збірну України не відкидає