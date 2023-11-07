Повітряна тривога чотири рази переривала зустріч, яка затягнулася на 5 годин. Все вирішив точний удар Філіппова у першому таймі. Піхальонок вирізав чудову подачу на Адамюка, а той головою скинув нападнику СК Дніпро-1.

Дніпро-1 наздогнав лідера УПЛ, обігравши Олександрію в матчі з трьома повітряними тривогами й годиною на "перегляд" VAR

По перерві підопічні Максимова вразили ворота Олександрії ще раз. Гуцуляк майстерно прибрав захисника і перекинув кіпера, але все зіпсував VAR – мінімальний офсайд у розвитку атаки. Формально перегляд повтору тривав годину через чергову тривогу. СК Дніпро-1 втримав перевагу і наздогнав Кривбас на вершині таблиці. Олександрія не може забити 5 матчів поспіль, загрузнувши у зоні перехідних поєдинків.