Громадянам Росії заборонено в'їзд до Польщі, тому Хапоель (Беєр-Шева) обійдеться без Шапі Сулейманова в матчі з познаньським Лехом.

Атакувальний півзахисник Хапоеля (Беєр-Шева) Шапі Сулейманов пропустить матч 3 туру групового етапу Ліги конференцій через те, що Польща не впускає до себе громадян Росії. Про це повідомляє ізраїльський портал Walla.

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Хапоель вилетів до Польщі в понеділок о 7-й ранку за місцевим часом, і до останнього моменту намагався отримати дозвіл додати Сулейманова до списку делегації. Проте ці спроби успіхом не увінчалися.

Польський уряд запровадив заборону на в'їзд громадян Росії на свою територію у зв'язку з війною в Україні. Польща має спільний з Україною кордон довжиною понад 500 км, та надає усіляку допомогу нашим громадянам.

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