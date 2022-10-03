Гражданам России запрещен въезд в Польшу, поэтому Хапоэль (Беер-Шева) обойдётся без Шапи Сулейманова в матче с познаньским Лехом.

Атакующий полузащитник Хапоэля (Беер-Шева) Шапи Сулейманов пропустит матч 3 тура группового этапа Лиги конференций из-за того, что с недавних пор Польша не впускает к себе граждан России. Об этом информирует израильский портал Walla.

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Хапоэль вылетел в Польшу в понедельник в 7 утра по местному времени, и до последнего момента пытался получить разрешение добавить Сулейманова в список делегации. Однако эти попытки успехом не увенчались.

Польское правительство ввело запрет на въезд граждан России на свою территорию в связи с войной в Украине. Польша имеет общую с Украиной границу протяженностью более 500 км, и оказывает всяческую помощь нашим гражданам.

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