У суботу 28-й тур чемпіонату Німеччини продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 28-й тур

Фрайбург – Баварія – 1:4

Голи: Петерсен, 63 – Горецка, 57, Гнабрі, 73, Коман, 82, Забітцер, 90+6

Байєр – Герта – 2:1

Голи: Аларіо, 35, Белларабі, 40 – Даріда, 43

Айнтрахт – Гройтер Фюрт – 0:0

Армінія – Штутгарт – 1:1

Голи: Крюгер, 60 – Калайджіч, 25 (пен.)

Хоффенхайм – Бохум – 1:2

Голи: Раум, 54 – Асано, 28, 59

Борусія Д – РБ Лейпциг – початок матчу о 19:30

Уніон мінімально переміг Кельн

Баварія у непростому матчі здолала міцний Фрайбург. Основні події розвивались у другому таймі. Команди обмінялись голами по перерві, а за 15 хвилин до завершення матчу Гнабрі схилив шальки терезів на користь мюнхенців. Згодом Коман фактично зняв питання щодо переможця, аж раптом арбітр зупинив гру. У складі гостей на полі виявилось 12 гравців (Толіссо не встиг покинути поле, в той час як Зюле вже вийшов). Поміркувавши, суддя продовжив гру, і "Ротен" вже у доданий час вдалось забити вчетверте. Впевнена перемога, яка, в результаті, може завершитись технічною поразкою для підопічних Нагельсманна.

Байєр продовжує залишатися на третій сходинці. Аби не підпускати до себе РБ Лейпциг – "фармацевтам" треба було перемогти Герту, з чим вони впорались ще до перерви.

Хоффенхайм на власному полі несподівано поступився Бохуму. Героєм матчу став Такума Асано, який записав на свій рахунок хет-трик. Один гол арбітр, правда, не зарахував, але й дублю японського нападника виявилось достатньо, аби рурці набрали три пункти.

У ще двох матчах суперники розписали нічиї. І якщо Армінія змогла врятуватись у поєдинку зі Штутгартом, то найгірша команда Бундесліги – Гройтер Фюрт – на виїзді вирвала у Айнтрахта очко.

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