УЄФА відклав відбірковий матч до Євро-2024 між Ізраїлем і Швейцарією через військові дії на території країни.

У суботу, 7 жовтня, палестинська терористична організація ХАМАС напала на Ізраїль, у зв'язку з чим у країні було оголошено воєнний стан. УЄФА не може проводити офіційні матчі в країні за таких умов – організація ухвалила рішення про перенесення матчів, які мали відбутися на території Ізраїлю, на невизначений термін.

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Таким чином, відбірковий матч національної збірної Ізраїлю та Швейцарії, який мав відбутися 12 жовтня, буде зіграно в іншу дату. Також перенесені зустрічі збірних Ізраїлю U-21 і U-17. Крім цього, УЄФА найближчим часом визначиться з питанням проведення матчу відбору до Євро Косово – Ізраїль, який заплановано на 15 жовтня.

"УЄФА і далі уважно стежитиме за ситуацією і підтримуватиме зв'язок з усіма командами, що беруть участь, перш ніж ухвалювати рішення про нові дати і можливі зміни в інших майбутніх матчах", – ідеться в заяві на офіційному сайті організації.

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