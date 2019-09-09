Давав інтерв'ю, російські ЗМІ переписували, що на Майдані були не лише бомжі та маргінали, – Михалик

Захисник Волині Тарас Михалик розповів про розмову з фанатами Волині і інтерв'ю російським ЗМІ про Революцію Гідності.

"Було важко, чесно, не хочу піднімати тему контракту з Локомотивом. З фанатами поспілкувалися. Спочатку у нас вийшла розмова неприємна. Потім вже зустрілися без камер, поговорили нормально. Поки я цю тему не піднімаю. Не хочу говорити про футбол поза політикою і таке інше.

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Спорт поза політикою – так повинно бути. Але насправді так не буває. В основному, спорт все одно прив'язують до політики. Спорт повинен об'єднувати, а у нас є багато речей, коли на цьому люди піаряться, нездоровий популізм. Мені це не подобається. Всьому свій час.

У мене залишилися люди, з ким я дружу, спілкуюся. З пацанами познайомився, 6 років разом грали. Люди запитували: "Розкажи, що там у вас, ти все бачиш зсередини".

Давав інтерв'ю, а їхні ЗМІ передруковували, що на Майдані були не лише бомжі і маргінали, а були різні люди. Потрібно було розповісти, через що вони повстали, потрібно було пояснити, що людям накипіло. Але це тема, на яку не хочу взагалі говорити", – сказав Михалик програмі Бомбардир.

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