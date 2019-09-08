Павелко: Заслужена перемога збірної України, присвячена звільненим сьогодні з полону Росії нашим Героям

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував гостьову перемогу збірної України проти Литви (3:0) у рамках відбору на Євро-2020.

"Я вважаю, що у вболівальників збірної України в цей день хороше свято. У суботу додому на батьківщину повернулися з російського полону наші військовополонені. Цей успіх (перемога збірної – прим.) у першу чергу для наших героїв.

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У нас будується гарна команда і хороша гра. Не можна ділити суперників на аутсайдерів і лідерів. Для нас кожен опонент важливий. Щоб бути сильнішим, треба покращувати гру. У цьому аспекті збірна України додає у кожному матчі і тішить наших уболівальників. Тому хочу подякувати гравцям і тренерському штабу за виконану роботу у цьому матчі. Кожен виклався на 100 відсотків. Адже був ще один непростий нюанс – штучне поле.

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Окремо хочу подякувати нашим уболівальникам. Ми грали наче вдома і не відчували себе гостьовою командою. Дякую також литовській федерації і місцевим уболівальникам за такий теплий прийом і дружбу. Ми ще раз переконалися, що Литва і Україна близькі друзі, ми – одна команда однодумців. Упевнений, що в майбутньому така дружба буде лише міцнішати і розвиватися на рівні обміну досвідом між нашими країнами.

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Попереду нас чекає матч зі збірною Нігерії. Це одна з найсильніших команд африканського континенту. Вона грає у дуже серйозний футбол. Для нашої команди це буде дуже хороший спаринг і тест – тренери матимуть змогу перевірити хлопців у грі з таким серйозним суперником.

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Ми готуємося до Євро-2020, але не варто забувати, що через пару років також чемпіонат світу у Катарі. Природно, що збірна України також хоче потрапити на мундіаль. Тому стиль гри інших команд потрібно вивчати вже зараз, аби не було сюрпризів. Упевнений, що дніпровські вболівальники прийдуть підтримати національну збірну, яка давно не грала на Дніпро-Арені. Ажіотаж навколо цього матчу теж великий, розкуповуються квитки. Тому важливо, щоб атмосфера, яка давала гравцям енергію у Вільнюсі, була такою ж і через пару днів у Дніпрі", – розповів Павелко після матчу зі збірною Литви.

Нагадаємо, наступний матч відбору до Євро-2020 команда Андрія Шевченка проведе 11 жовтня вдома проти Литви, але перед цим 10 вересня її чекає товариська гра проти Нігерії.

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