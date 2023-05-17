Міський стадіон Металург у Бахмуті вкотре постраждав від обстрілів росіян. Перших серйозних руйнувань арена зазнала ще у липні 2022-го і планомірно продовжувала страждати протягом року.

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Напередодні ворожі Telegram-канали опублікували світлину стадіону, зроблену з дрона. Коли конкретно зроблене фото – достеменно невідомо. Впадає у вічі, як понівечили трибуни стадіону, а також його газон. Важко не помітити і величезну вирву у нижньому лівому куті.

Окрім футбольного поля постраждав також і легкоатлетичний манеж, на якому було частково зруйновано дах.

Нагадаємо, стадіон Металург збудований ще у 1949 році. У 2004-му розпочалась реконструкція арени, вартість якої становила 120 млн грн (завершили модернізацію комплексу у 2012-му). Стадіон використовували для підготовки олімпійської та паралімпійської збірних з легкої атлетики. У 2018-му ця арена приймала чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді. Окрім того, свої матчі там проводив першоліговий Краматорськ (екс-Авангард).

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* стадіон Металург у Бахмуті "до" і "після"